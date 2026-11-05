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Manisa'da kapsamlı güvenlik uygulamaları: ayda 5 binin üzerinde yakalama

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda son bir ayda 5 bin 253 kişi yakalandı; 487'i kesinleşmiş hapis, 583 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa'da kapsamlı güvenlik uygulamaları: ayda 5 binin üzerinde yakalama

Manisa'da bir ayda yürütülen denetimlerin sonuçları

Manisa Valiliği koordinasyonunda, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin tespit ve analiz çalışmaları doğrultusunda il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 5 bin 253 şahıs yakalanırken, bunlardan 487'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 583 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yakalama detayları:

Emniyet birimlerinin son bir aya yayılan uygulamalarında yakalananların sınıflandırılmasında iki ana grup öne çıktı: hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 487 aranan şahıs ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 4 bin 766 kişi. Toplam yakalama sayısı basın açıklamasında 5 bin 253 olarak verildi ve şüphelilerin bir kısmı adli süreçlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Arama ve uygulamalarda suç unsurlarına yönelik de müdahaleler yapıldı. Ekipler tarafından muhafaza altına alınan malzemeler arasında 18 adet ruhsatsız tabanca, 730 adet mermi, 46 adet şarjör, 32 adet av tüfeği ve 52 adet av tüfeği fişeği bulunuyor. Ele geçirilen bu unsurların kayıt altına alındığı ve soruşturmaya delil olarak eklendiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin koordineli çalışması ve Valiliğin yönlendirmesiyle sürdürülen denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik benzer uygulamaların kararlılıkla yürütüleceği aktarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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