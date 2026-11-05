Ayvalık’ta eğitim yatırımı: başkan Ergin’den İnce ailesine teşekkür

Ziyaret ve inceleme:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu ile hayırsever iş insanı Fikret İnce ve eşi Nesrin İnce ile birlikte ilçeye kazandırılan Nesrin-Fikret İnce İlkokulunu gezdi. Başkan Ergin ve heyeti okul binasında sınıfları, ortak kullanım alanlarını ve fiziki düzenlemeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin sonunda Ergin, İnce çiftiyle bir süre sohbet ederek yapının eğitim hayatına sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Ziyaret, okul yetkilileri ve misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.

Ergin'in değerlendirmesi:

Başkan Ergin, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada eğitime yapılan yatırımların toplumun geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Ergin, “Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” sözleriyle projenin anlamını özetledi.

Ergin ayrıca, İnce ailesinin eğitime sunduğu katkıtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunan İnce ailesine, Ayvalık halkı adına gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel etkiler ve beklentiler:

Başkan Ergin, bir kentin geleceğinin çocuklarına sunduğu eğitim imkanlarıyla şekillendiğini belirterek, belediyenin eğitime destek veren projelerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Ergin, “Eğitime destek, geleceğe umut demektir” sözünü tekrar ederek, benzer iş birliklerinin teşvik edileceğini kaydetti.

Ziyaret, okul binasında gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından resmi programın sona ermesiyle tamamlandı.

BAŞKAN ERGİN’DEN EĞİTİME DESTEK VEREN İNCE AİLESİNE TEŞEKKÜR