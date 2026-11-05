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Bozkurt'ta boş ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi Köyü Mahmut Mahallesi'nde boş vaziyetteki evde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozkurt'ta boş ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Bozkurt'ta boş ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi Köyü Mahmut Mahallesi'nde bulunan bir ev, çıkan yangın sonucu küle döndü. Olayda can kaybı bildirilmezken, yapı kullanılamaz hale geldi.

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, köyde boş vaziyetteki evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevler kısa sürede evi sardı ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin süratli müdahalesi sayesinde yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamlayarak yangının yeniden alevlenmesini önledi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale gelirken, mahalledeki diğer yapılar büyük ölçüde korunmuş oldu. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik ve hasar tespit çalışmaları yerel yetkililerce yürütülüyor. Bölge sakinleri de inceleme sürecine destek sağlıyor.

KASTAMONU&#039;NUN BOZKURT İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLER İTFAİYE...

KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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