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Cide'de derenin yükselmesi köy yolunu çöktürdü, ulaşım geçici olarak kapatıldı

Cide'de derenin debisinin yükselmesi sonucu Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine giden yol çöktü; ekipler yolu kapattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cide'de derenin yükselmesi köy yolunu çöktürdü, ulaşım geçici olarak kapatıldı

Cide'de köy yollarında çökme: derenin yükselmesi ulaşıma engel oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde derenin debisinin yükselmesi sonucu bazı köy yollarında çökme meydana geldi. Olay, bölgede ulaşımı etkiledi ve yetkililer güvenlik amacıyla müdahale etti.

Etkilenen köyler ve durum:

Çöküntü, Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşımı sağlayan güzergahta oluştu. Derenin debisindeki yükseliş, yolun bir bölümünde stabilitenin bozulmasına yol açtı.

Alınan önlemler ve ulaşım uyarısı:

İlçe ekipleri bölgeye intikal ederek hasarlı kesimi geçici olarak ulaşıma kapattı. Yetkililer, vatandaşların belirtilen alternatif yol üzerinden köylere ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE HEYELAN SEBEBİYLE ÇÖKEN KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE HEYELAN SEBEBİYLE ÇÖKEN KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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