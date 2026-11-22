Bahçelievler’de züccaciye açılışı yoğunluk krizine yol açtı

İstanbul Bahçelievler'de açılışı yapılan bir züccaciye mağazasında, açılışa özel indirimlerden yararlanmak isteyen kalabalığın yoğunluğu nedeniyle izdiham yaşandı. Şirinevler'de sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan binlerce kişi, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girebilmek için yarıştı; caddede adım atacak yer kalmadı.

Açılış ve yoğunluk:

Kapıların açılmasıyla oluşan hareketlenmede bazı vatandaşlar yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi. Görgü tanıkları, caddenin insan seline döndüğünü ve yoğunluk nedeniyle mağaza girişinde kontrolün güçleştiğini bildirdi. Olay sırasında yaşanabilecek daha ciddi sonuçların önüne geçilebilmesi için çevredeki vatandaşlar ve görevliler panik yaşamamaya çalıştı.

Mağaza yönetimi, kalabalığı kontrol altına almak için sık sık anonslar yaptı ve yönlendirme çabalarını yoğunlaştırdı. Ancak yoğun talep, personelin uyarılarına rağmen sürmeye devam etti.

Yetkililerin açıklamaları:

Mağaza sorumlusu Hayrullah Yücekaya, yaşanan izdihamı önleyemediklerini belirterek şunları söyledi: "İzdihamı önlemek için elimizden gelen tüm önlemleri aldık. 500 kişilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Ama her şeye rağmen önleyemiyoruz çünkü fiyatlarımız çok uygun. Tüm Bahçelievler ve İstanbul halkı burada. Elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Yılın 365 günü açık olan bir işletme. Sadece açılışa özel değil her zaman gelebilirler."

Yücekaya'nın açıklamaları, personel sayısının yüksek olmasına rağmen yoğun talebin kontrolünü zorlaştırdığını gösterdi. Yetkililer, benzer kalabalık durumlarında güvenlik önlemlerinin artırılabileceğini belirtti.

Bazı alışveriş yapanlar da durumu anlattı. Bir vatandaş, "İzdiham gibi gerçekten çünkü fiyatlar çok uygun. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. İçeride arkadaşımı kaybettim, onda da birçok eşyam var" diyerek kalabalığın yarattığı güçlüğe dikkat çekti.

BAHÇELİEVLER'DE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ZÜCCACİYE MAĞAZASINDA İNDİRİM İZDİHAMI YAŞANDI.