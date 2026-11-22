Çalışmaların kapsamı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'ın dört bir yanında yoğun mesai ile mahalle temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; yabani ot temizliği, yol ve kaldırımların süpürülmesi ve yıkanması ile atıkların düzenli toplanması işlemlerini titizlikle yürütüyor. Amaç, mahallelerin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması ile günlük yaşamın kalitesinin artmasıdır.

Vatandaşlara çağrı:

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Tunç, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Tunç, evsel atıkların mutlaka çöp konteynerlerine atılması gerektiğini; inşaat atıkları ve molozların yol kenarlarına, boş arsalara veya çevreye gelişigüzel bırakılmamasını istedi.

Kalıcı sonuç için iş birliği:

Belediye ekiplerinin özveriyle yürüttüğü çalışmaların kalıcı etki sağlaması, vatandaşların göstereceği duyarlılıkla mümkün olacak. Seyhan'da daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefi, kamu hizmetleri ile bireysel sorumluluğun birleşmesiyle gerçekleşir. Yetkililer, çevre temizliğinin korunmasında herkesin hassas davranmasını bekliyor.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR SEYHAN İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR.