Elazığ'da Hamdi Başaran Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı
Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale:
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis incelemesi:
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ’DA OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
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