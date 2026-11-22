Eskişehir'de söküm sonrası boya hasarı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir araç sahibi, yaklaşık 4-5 yıldır üzerinde bulunan boya koruma filmini (PPF) söktürmek istedi. Oto yıkamacı işletmecisi Fahri Toğrul'un yaptığı çalışmada, filmin ısı ve sıcak su ile uzun uğraşlar sonucu sökülmesinin ardından kaporta yüzeyinde hem yapışkan izleri kaldı hem de aracın bir bölümünde boya kalkması yaşandı. Araç sahibi deformasyonlu kısmı yeniden boyattı.

PPF'in sınırları ve riskleri:

Toğrul, doğru uygulandığında PPF'in faydalı olduğunu fakat son dönemde yaygınlaşması nedeniyle dikkat edilmesi gereken noktaların göz ardı edildiğini söylüyor. Ustaya göre ürün kalitesi, uygulama doğruluğu ve periyodik bakım kritik. PPF'in kullanım ömrü olduğuna dikkat çeken Toğrul, uzun süre güneş, dış etkenler ve sıcaklığa maruz kalan filmlerin esnekliğini kaybedip sertleştiğini belirtiyor. Böyle durumlarda söküm tek parça halinde çıkmayabiliyor ve lokal boya işlemi görmüş araçlarda boyanın kalkma riski artıyor. Usta, PPF uygulanmadan önce aracın boya geçmişinin araştırılması gerektiğini vurguladı; aksi takdirde boya kalkması ve değer kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

Söküm yöntemleri ve uzman uyarıları:

Söküm sürecinin uygulamadan farklı bir uzmanlık gerektirdiğini anlatan Toğrul, eski filmlerin altında kalan yapışkanların sertleşip taşlaşabildiğini aktardı. Bu tür filmleri sökme işleminin bazen bir bölgeyi çıkarmak için günler sürebildiğini, genel PPF uygulamasının 4-5 saat sürerken, zamanı geçmiş bir filmi sökmenin 3-4 gün alabildiğini söyledi. Kullanılan yöntemler arasında buhar, ısı tabancası, fön makinesi ve sıcak su bulunuyor; ancak ısıya maruz kalan bölgelerde, özellikle lokal boyalı kısımlarda kopmalar yaşanabildiği belirtildi.

Altta kalan yapışkanı temizlemenin ayrı bir meziyet olduğunu kaydeden Toğrul, yapışkanı yumuşatmak için çeşitli kimyasallar kullandıklarını ve işlem sonrası pasta-cila uygulamasının kaçınılmaz olduğunu anlattı. Buna rağmen pasta-cilanın boya üzerinde bir nevi aşındırma etkisi olduğunu ve sonuçta araç sahiplerinin koruma amaçlı yaptırdıkları işlem nedeniyle farklı zararlarla karşılaşabileceğini sözlerine ekledi. Usta, kalitesiz ürün, yanlış uygulama, bilinçsiz kullanım ve söküm aşamasının ihmalinin asıl sorunlar olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, PPF koruma filmi araç boyasını uzun vadede koruyabilir; ancak uygulama öncesi ürün ve uygulayıcı seçimi, filmin ömrü boyunca periyodik kontrol ve zamanında profesyonel söküm işlemi önem taşıyor. Aksi halde, Eskişehir'deki örnekte olduğu gibi kaportada boya deformasyonu ve ekonomik kayıp yaşanabiliyor.

ESKİŞEHİR’DE BOYA KORUMA FİLMİNİ 5 YILIN SONUNDA SÖKTÜRMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞIN ARACINDA BOYA DEFORMESİ OLUŞTU.