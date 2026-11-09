Enerji ticaretinde büyüklük ve likidite odağı: KEPSAŞ'ın 5,8 milyar kWh performansı

satış hacmi ve bölgesel dağılım:

Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ (KEPSAŞ) İdari ve Mali İşler Direktörü Özgür Üstün, şirketin 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5,8 milyar kWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Üstün, satış hacminin sadece %25’inin Kayseri bölgesindeki serbest olmayan tüketicilere, kalan %75’inin ise Türkiye genelinde yüksek tüketim hacmine sahip serbest tüketicilere yöneldiğini belirtti.

Şirketin faaliyetleri, 17.04.2014 tarihinde verilen tedarik lisansı kapsamında sürdürülmekte olup, lisans çerçevesinde son kaynak tedariki yükümlülüğü yerine getiriliyor. Üstün, KEPSAŞ’ın lisansından doğan yetkileri kapsamında bölgesel sınırlamaya tabi olmaksızın tüm Türkiye’de serbest tüketicilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti gerçekleştirdiğini vurguladı.

piyasa yapısı ve rekabet:

Üstün, Türkiye elektrik piyasasında 21 görevli tedarik şirketinin yanı sıra toplam 432 tedarik şirketinin bulunduğuna dikkat çekerek, yoğun rekabet ortamında diğer tedarikçilerle baş edebilmek için şirketin güçlü bir finansal yapıya sahip olmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bu vurgu, operasyonel sürdürülebilirliği sağlama ve pazardaki konumu koruma amacını taşıyor.

finansal yönetim ve likidite stratejisi:

KEPSAŞ yöneticisi, tahsilat ve ödeme dönemleri arasındaki geçici nakit fazlasının şirketin ödeme takvimi, likidite ihtiyacı ve finansal yükümlülükleri gözetilerek sadece kısa süreli ve geçici olarak finansal araçlarda değerlendirildiğini belirtti. Bu uygulamanın amaçlarının arasında işletme sermayesinin verimli kullanımı ve finansal sürdürülebilirliğin temini yer alıyor.

Üstün ayrıca, söz konusu işlemlerin uzun vadeli veya sürekli bir yatırım amacı taşımadığını; yalnızca tahsilat ile ödeme tarihleri arasındaki sınırlı zaman diliminde nakdin değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirildiğini ifade etti. Şirketin bu yaklaşımı, özel hukuk tüzel kişisi sıfatıyla hareket ederken 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen basiretli tacir ilkesi doğrultusunda olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak KEPSAŞ’ın finansal yönetim anlayışı, serbest piyasa koşullarında rekabet gücünü korumaya, işletme sermayesini etkin kullanmaya ve tüm pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini gözetmeye odaklı bir yaklaşım olarak sunuluyor.

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ AŞ (KEPSAŞ)