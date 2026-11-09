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NİLKOOP ve Marmarabirlik zeytin üretiminde verim odaklı protokole imza attı

NİLKOOP ile Marmarabirlik arasında toprak, bitki ve tarımsal numunelerin analizlerinde indirimli hizmet sağlayacak üç yıllık iş birliği protokolü imzalandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

NİLKOOP ve Marmarabirlik zeytin üretiminde verim odaklı protokole imza attı

iş birliğinin amacı ve tören bilgileri:

Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) arasında, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve toprak yönetimini iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir protokol imzalandı. Protokol, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde düzenlenen törende NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Resul Tarman ile Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız tarafından resmen kabul edildi. Törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de hazır bulundu.

laboratuvar hizmetleri ve indirim

Anlaşma kapsamında Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, zeytin üreticilerinin toprak, bitki ve diğer tarımsal numunelerini analiz edecek. Yapılacak tetkikler, yürürlükteki tarife üzerinden indirimli uygulanacak; böylece üreticilerin doğru gübreleme, sulama ve toprak yönetimi kararlarını bilimsel verilere dayandırmaları hedefleniyor.

süre, hedefler ve beklentiler

Protokol üç yıl süreyle geçerli olacak. Taraflar, bu sürede zeytin üretiminde kaliteyi yükseltmeyi, girdi maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Uygulama aşamasında yapılacak analizler, üreticilere yol gösterici veriler sağlayarak verim artışı ve maliyet optimizasyonuna katkı sunacak.

Protokol, üyelerin laboratuvar hizmetlerine erişimini kolaylaştırırken, bölgesel zeytin üretiminin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraflar iş birliğinin uygulama detaylarını ilerleyen dönemde ortak çalışma programlarıyla hayata geçirecek.

NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) İLE MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ...

NİLÜFER TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ (NİLKOOP) İLE MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (MARMARABİRLİK) ARASINDA TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK VE TOPRAK YÖNETİMİNİ İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA PROTOKOL İMZALANDI. BUNA GÖRE, MARMARABİRLİK ÜYELERİ, NİLÜFER TARIMSAL ANALİZ LABORATUVARI’NDAN İNDİRİMLİ FAYDALANACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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