bahçesaray semalarında iki galaksi bir arada görüntülendi

bahçesaray'da gökyüzü ve doğanın buluşması:

Van'ın yüksek kesimlerinden biri olan Bahçesaray ilçesi, kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları nedeniyle zaman zaman "dokuzuncu gezegen" olarak anılıyor; bu kez gündemdeki sebep ilçenin gece gökyüzü oldu. İlçenin ışık kirliliğinden uzak, temiz atmosferi ve dağ silüetleri, Samanyolu ile Andromeda galaksilerinin aynı karede görüntülenmesine imkan verdi.

gözlem ayrıntıları:

Gözlemi yapan ekipte yer alan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Temsilcisi Dr. Cihan Önen, gözlemin dağların ardından Samanyolu Galaksisi'nin geçişi ile Andromeda Galaksisi'nin dağ zirvelerinden yükselişinin bir arada kaydedildiğini aktardı. Kayda alınan görüntülerde ilçenin doğal formasyonlarıyla gökyüzünün iki büyük galaksisi armonik bir uyum içinde görülüyor ve ortaya kartpostalları andıran kareler çıkıyor.

bölgenin gözlem avantajları:

Bahçesaray, şehir merkezindeki ışık kirliliğinden uzak noktalara sahip olması nedeniyle binlerce yıldızın çıplak gözle izlenebildiği bir bölge olarak öne çıkıyor. Dr. Önen, ekipman kullanıldığında dağın detaylarının ve galaksilerin daha net tespit edilebildiğini belirtti; çıplak gözle gözlemlenen yıldızlar ekipmanla daha kapsamlı fotoğraf ve kayıt imkanı sunuyor.

Gözlemin yapıldığı gece, Samanyolu'nun dağ sıralarının üzerinden geçen parlak bandı ve Andromeda'nın yükselen silüeti izleyenlerde güçlü bir görsel etki bıraktı. Bu tür karşılaşmalar, hem amatör doğa ve gökyüzü gözlemcileri hem de fotoğrafçılar için nadir ve değerli anlar oluşturuyor.

Dr. Cihan Önen gözlemin sonuçlarını paylaşırken Bahçesaray'ın gündüz sunduğu doğal güzelliklerle gece sağladığı yıldız manzarasının ziyaretçilere farklı deneyimler yaşattığını vurguladı. Bölgenin temiz havası ve panoramik doğası, gökyüzü fotoğrafı ve astronomi ilgilileri için önemli bir çekim alanı olmayı sürdürüyor.

KIŞIN ZORLU ULAŞIM ŞARTLARI NEDENİYLE "DOKUZUNCU GEZEGEN" OLARAK ANILAN BAHÇESARAY, BU KEZ YILDIZLARIYLA BÜYÜLERKEN, SAMANYOLU VE ANDROMEDA’NIN DAĞ SİLÜETLERİYLE BULUŞMASI ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.