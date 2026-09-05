Bakan Bak Saracoğlu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izledi

Bakanın stadyum ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında gerçekleşen derbiyi yerinde takip etti.

Buluşma ve yerleşme:

Bakan Bak, maçın başlamasına kısa süre kala Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi ve protokol tribününe geçti. Ziyaret sırasında gözlemci ve yetkililerle kısa görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Maç atmosferinde protokol:

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Bak, müsabakayı izlerken stadyumdaki atmosferi ve seyircinin ilgisini yakından gözlemledi.

Resmi program detayları ve ziyaretin kapsamına ilişkin yetkililerden yapılan açıklamalarda, Bakan Bak’ın stadyum ziyaretinin planlı bir katılım olduğu vurgulandı. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 4. haftasının dikkat çeken randevularından biri olarak kayda geçti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ STADYUMDAN TAKİP ETTİ.