Bakan Bak'tan uluslararası sıçrama: Alp Aksoy Ferrari'nin programında

Bakan Bak'ın tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ferrari’nin sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy için yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakanın açıklaması, Türk motor sporları camiasında memnuniyetle karşılandı.

Mesajında Bak, genç pilotun uluslararası bir platforma adım atmasının önemine vurgu yaptı ve başarıda emeği geçenleri takdir etti.

"Genç pilotumuz Alp Aksoy, dünyanın en köklü ve prestijli Formula 1 takımlarından Ferrari ile anlaşma imzalayarak önemli bir başarı elde etti. Ferrari’nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy’u yürekten kutluyorum. Türk motor sporları adına gurur verici bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcumuzun kariyerinde başarılarının devamını diliyorum."

Ferrari sürücü gelişim programının önemi:

Ferrari’nin düzenlediği program, genç pilotlara teknik eğitim, performans takibi ve uluslararası yarış tecrübesi kazandırmayı amaçlıyor. Alp Aksoy gibi isimlerin seçilmesi, hem bireysel kariyer hem de ülke düzeyinde görünürlük sağlıyor.

Türk motor sporları için değerlendirme:

Bakan Bak'ın açıklaması, federasyonlar, kulüpler ve destek veren paydaşlar açısından teşvik edici olarak değerlendirildi. Mesaj, genç sporculara uluslararası fırsatların mümkün olduğunu gösterirken, başarıların sürdürülebilir olması için altyapı ve desteklerin önemini de hatırlatıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, FERRARİ’NİN SÜRÜCÜ GELİŞİM PROGRAMINA SEÇİLEN GENÇ PİLOT ALP AKSOY'U TEBRİK ETTİ.