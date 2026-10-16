Galatasaray, Gençlerbirliği randevusu öncesi son provasını yaptı

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

antrenmanın içeriği:

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. Takım iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

takımın seyahati:

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Ankara'ya hareket edecek.

GALATASARAY FUTBOL TAKIMI, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.