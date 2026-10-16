Konyaspor son çalışmayla Amed maçına hazırlandı

Konyaspor hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde tamamladı:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Konyaspor, maç öncesi hazırlıklarını tek idmanla tamamladı. Antrenman, teknik ekip lideri İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı, ardından saha içi organizasyonları güçlendirmeye yönelik 4’e 2 oyunu uygulandı. Antrenmanın devamında çabukluk ve çeviklik çalışmaları yapıldı; idman taktik bölümünde sona erdi. Bu düzen, takımın maç temposuna hızlı adaptasyonunu hedefledi.

Enis Destan'ın durumu:

Takımda tedavisi süren Enis Destan, antrenmana takım ile birlikte çıkmadı; belirlenen rehabilitasyon programı doğrultusunda ayrı çalışmalarını sürdürdü. Kulüp, oyuncunun durumunu takip ettiğini ve gerekli tedavi planına sadık kalındığını açıkladı.

Konyaspor, son idmanın ardından kafilesini yarınki maç için tamamlayacak ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesi saha içi denge ve taktik uygulamalarını maç ortamında test etmeyi planlıyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.