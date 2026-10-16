Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7192 +0,34%
Bist 11.746,23 -2,68%
Altın Gram 6.669,99 +0,65%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,03 +0,10%
--°

Dört yıldır hedef aynı: Ayaz Ortaokulu bölge finallerine hazırlanıyor

Ayaz Ortaokulu yıldız kız dart takımı, Sinop ilinde üst üste dördüncü kez şampiyon oldu ve Trabzon'daki bölge finallerinde şehri temsil edecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Dört yıldır hedef aynı: Ayaz Ortaokulu bölge finallerine hazırlanıyor

Dört yıldır hedef aynı: Ayaz Ortaokulu bölge finallerine hazırlanıyor

Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, düzenlenen il şampiyonasında birinci olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Takım, aldığı bu sonuçla bölge finallerinde Sinop’u temsil etme hakkı kazandı.

Başarıda süreklilik ve antrenör etkisi:

Ayaz Ortaokulu, dart branşında üst üste dördüncü kez il birinciliğini elde ederek istikrarını gösterdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Berkant Günaydın’ın çalıştırdığı ekip, disiplinli antrenman ve takım içi koordinasyonla kürsüye çıktı. Okul yönetimi ve yerel çevre de elde edilen başarıyı destekleyerek spor faaliyetlerine verdiği önemi sürdürdü.

Takım kadrosu ve bölge hedefi:

Şampiyon takımın kadrosunda Meryem Ünlü, Elif Öztürk ve Nidanur Öztürk yer alıyor. Bu sporcular, hazırlıklarını tamamlayarak Sinop’u temsil etmek üzere Trabzon'da düzenlenecek bölge finallerine katılacak. Elde edilen başarı, okulun genç sporcuları teşvik eden bir sportmenlik örneği olarak değerlendiriliyor.

Okulun ardı ardına gelen birincilikleri, hem takımın özgüvenini artırıyor hem de bölge finallerinde elde edilecek yeni başarılara dair beklentileri yükseltiyor. Ayaz Ortaokulu nun hedefi, bu istikrarı koruyarak bir üst aşamaya taşınmak ve Sinop adına yeni başarılar kazanmak olacak.

AYAZ ORTAOKULU’NDAN DARTTA ÜST ÜSTE 4. İL ŞAMPİYONLUĞU TÜRKELİ AYAZ ORTAOKULU YILDIZ KIZ DART...

AYAZ ORTAOKULU’NDAN DARTTA ÜST ÜSTE 4. İL ŞAMPİYONLUĞU TÜRKELİ AYAZ ORTAOKULU YILDIZ KIZ DART TAKIMI, SİNOP İL ŞAMPİYONASINDA ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ BİRİNCİ OLARAK TRABZON’DA DÜZENLENECEK BÖLGE FİNALLERİNDE SİNOP’U TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor son çalışmayla Amed maçına hazırlandı
images

Galatasaray, Gençlerbirliği randevusu öncesi son provasını yaptı
images

Bakan Bak'tan uluslararası sıçrama: Alp Aksoy Ferrari'nin programında
images

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı