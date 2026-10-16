Dört yıldır hedef aynı: Ayaz Ortaokulu bölge finallerine hazırlanıyor

Sinop Türkeli Ayaz Ortaokulu Yıldız Kız Dart Takımı, düzenlenen il şampiyonasında birinci olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Takım, aldığı bu sonuçla bölge finallerinde Sinop’u temsil etme hakkı kazandı.

Başarıda süreklilik ve antrenör etkisi:

Ayaz Ortaokulu, dart branşında üst üste dördüncü kez il birinciliğini elde ederek istikrarını gösterdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Berkant Günaydın’ın çalıştırdığı ekip, disiplinli antrenman ve takım içi koordinasyonla kürsüye çıktı. Okul yönetimi ve yerel çevre de elde edilen başarıyı destekleyerek spor faaliyetlerine verdiği önemi sürdürdü.

Takım kadrosu ve bölge hedefi:

Şampiyon takımın kadrosunda Meryem Ünlü, Elif Öztürk ve Nidanur Öztürk yer alıyor. Bu sporcular, hazırlıklarını tamamlayarak Sinop’u temsil etmek üzere Trabzon'da düzenlenecek bölge finallerine katılacak. Elde edilen başarı, okulun genç sporcuları teşvik eden bir sportmenlik örneği olarak değerlendiriliyor.

Okulun ardı ardına gelen birincilikleri, hem takımın özgüvenini artırıyor hem de bölge finallerinde elde edilecek yeni başarılara dair beklentileri yükseltiyor. Ayaz Ortaokulu nun hedefi, bu istikrarı koruyarak bir üst aşamaya taşınmak ve Sinop adına yeni başarılar kazanmak olacak.

AYAZ ORTAOKULU’NDAN DARTTA ÜST ÜSTE 4. İL ŞAMPİYONLUĞU TÜRKELİ AYAZ ORTAOKULU YILDIZ KIZ DART TAKIMI, SİNOP İL ŞAMPİYONASINDA ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ BİRİNCİ OLARAK TRABZON’DA DÜZENLENECEK BÖLGE FİNALLERİNDE SİNOP’U TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.