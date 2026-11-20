Oruç Reis'in karşılama töreni:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan'ın Karaçi şehrine gelerek gemiyi Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ile karşıladı.

“Kıtalar arası ikinci görevi için Karaçi Limanı’na ulaşan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi karşılamak üzere dost ve kardeş Pakistan’dayız. Yarın gerçekleştirilecek törenün ardından gemimiz, Pakistan kara sularında sismik çalışmalarına başlayacak. Oruç Reis’in bu seferi, iki kardeş ülkenin enerjide ortak hedeflere birlikte yürüme iradesinin güçlü bir göstergesi olacak”

Görev programı ve saha detayları:

30 Ekim’de yola çıkan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, dün Karaçi Limanına ulaştı. Bugün düzenlenecek törenin ardından gemi limandan ayrılarak ilk olarak Indus-C Blokta Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek. Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.

Hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün sürmesi öngörülüyor. İlk etap tamamlandığında gemi tekrar Karaçi Limanına dönerek bir sonraki operasyona hazırlanacak.

Makran Blokları ve önceki görev:

Oruç Reis'in Pakistan kara sularındaki ikinci adresi Makran Blokları olacak. Makran 2B Sismik Projesi kapsamında gemi, toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak; bu çalışmaların 25 günde tamamlanması planlanıyor.

Söz konusu sefer, geminin Somali'de tamamladığı ilk kıtalar arası görevinin ardından geliyor. Oruç Reis, Somali'de yürüttüğü ve 9 ay süren görevde üç ayrı deniz bloğunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı; bu veriler Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajına kapı aralamıştı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPASLAN BAYRAKTAR (SAĞDA), ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ'NİN PAKİSTAN'DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE KARAÇİ'YE GELDİ. BAKAN BAYRAKTAR, PAKİSTAN PETROL BAKANI ALİ PERVAİZ MALİK (SOLDA) TARAFINDAN KARŞILANDI.