Bakan Bolat'tan kardeş ülke liderlerine Ankara'da uğurlama

Ankara'da resmi uğurlama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi vesilesiyle Türkiye’yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Ankara'da uğurladı.

Tokayev'e veda:

Bolat, Tokayev'i uğurlarken şunları söyledi: "Ortak tarihimizden, köklü bağlarımızdan ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğimizi her alanda daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Dostluğumuz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun"

Caparov için vurgular:

Caparov'u uğurlayan Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi: "Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden, dost ve kardeş Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov’u Ankara’dan uğurladık. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki gönül birliğini ve stratejik ortaklığı, karşılıklı güven ve dayanışma temelinde güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türk dünyasının birliği ve ortak geleceği için iş birliğimizi kararlılıkla ilerleteceğiz."

Uğurlama, Türkiye ile Kazakistan ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin sürdürülmesine verdiği önemi gözler önüne serdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, KAZAKİSTAN'IN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV VE KIRGIZİSTAN'IN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV'U YOLCU ETTİ.