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genomik test merkezi açılışı: hayvancılık desteklerinde kapsamlı artırımla hedef kalite ve sürdürülebilirlik

Bakan Yumaklı, Lalahan Genomik Test Merkezi açılışında 2026 desteğinin %39,5 ile 38,5 milyar TL'ye çıktığını, 2027'de 54,5 milyar hedeflediklerini duyurdu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Merve Çelik

genomik test merkezi açılışı: hayvancılık desteklerinde kapsamlı artırımla hedef kalite ve sürdürülebilirlik

Genomik test merkezinin açılışı ve destek paketi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesindeki Genomik Test Merkezinin açılış töreninde, hayvancılık politikalarında verimlilik ve kalite odaklı yeni dönemi anlattı. Yumaklı, 2026 yılı için hayvansal üretime ayrılan desteğin büyüklüğünü ve gelecek yıl hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Desteklerdeki artışın boyutu:

Bakan Yumaklı, 2026 yılında hayvansal üretime verilen desteğin bir önceki yıla göre %39,5 artırılarak 38,5 milyar lira seviyesine getirildiğini bildirdi. Meclis onayının ardından 2027 bütçe döneminde bu desteğin %41,5 oranında artırılarak 54,5 milyar liraya yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Açıklamada, son 24 yılda sektöre aktarılan toplam desteğin 663 milyar lira olduğu vurgulandı. Yumaklı, bu dönemde büyükbaş hayvan varlığının %80, küçükbaş hayvan varlığının %91, kırmızı et üretiminin %144 ve süt üretiminin %155 oranında arttığını hatırlattı.

Üretim hedefleri: nicelikten kaliteye

Bakan, hedeflerin sadece hayvan sayısını artırmak olmadığını; esas önceliğin daha verimli, daha sağlıklı ve daha kaliteli üretim olduğunu belirtti. Bu amaca ulaşmak için bilimi, teknolojiyi ve üreticinin tecrübesini bir araya getiren uygulamaların yaygınlaştırılacağının altını çizdi.

2024 yılında açıklanan Hayvancılık Yol Haritası ve ilk kez uygulamaya konulan 3 Yıllık Destekleme Modelinin, üretim planlamasında hem bitkisel hem de hayvansal sektörler için temel araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası konum ve kapasite geliştirme:

Yumaklı, Türkiye'nin sığır sütü üretiminde dünya genelinde 10

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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