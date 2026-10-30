Erdoğan ile Bayramov görüşmesinde dış politika ve iş birliği vurgulandı

Görüşmenin kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel seyri ve karşılıklı iş birliğine dair konular gündeme geldi.

İlişkilerin güçlendirilmesi:

Görüşme, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin sürdürüldüğünü ve geliştirilmesinin öncelikli olduğunu gösterdi. Taraflar, mevcut iş birliği mekanizmalarını ve bölgesel konularda birlikte hareket etme gerekliliğini ele aldı.

Recep Tayyip Erdoğan ile Ceyhun Bayramov arasındaki kabul, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret etti ve karşılıklı temasların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti