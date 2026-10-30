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Erdoğan ile Bayramov görüşmesinde dış politika ve iş birliği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti; görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel işbirlikleri ele alındı

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ile Bayramov görüşmesinde dış politika ve iş birliği vurgulandı

Görüşmenin kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel seyri ve karşılıklı iş birliğine dair konular gündeme geldi.

İlişkilerin güçlendirilmesi:

Görüşme, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin sürdürüldüğünü ve geliştirilmesinin öncelikli olduğunu gösterdi. Taraflar, mevcut iş birliği mekanizmalarını ve bölgesel konularda birlikte hareket etme gerekliliğini ele aldı.

Recep Tayyip Erdoğan ile Ceyhun Bayramov arasındaki kabul, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret etti ve karşılıklı temasların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov&#039;u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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