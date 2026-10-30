Erdoğan: KKTC'nin hakları korunmadan Kıbrıs'ta kalıcı çözüm olmaz

Erdoğan ile Tufan Erhürman görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Zirvenin amacı ve bağlamı:

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 13. Zirvesi, Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik temasıyla düzenlendi. Zirvede, Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması hedeflendi.

Görüşmede öne çıkan konular:

Erdoğan ve Erhürman ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin TDT'de temsil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve 'Kıbrıs Türkleri’nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs’ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını' vurguladı.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın önemine dikkat çekildi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ. ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ.