Muğla'da bağımsız yol: başkan Ahmet Aras CHP üyeliğinden ayrıldı

Muğla'da kararın özeti:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Aras, kararının arkasında Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluk ile kent önceliklerinin bulunduğunu belirtti.

Aras'ın açıklaması ve gerekçeleri:

Aras yaptığı açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında üstlendiğini; bu süreçte yol arkadaşlarının emeklerine, kurulan dostluklara ve ortak mücadeleye duyduğu saygıyı her zaman taşıyacağını ifade etti. Metnin devamında şu değerlendirmelere yer verdi:

Bugün Muğla'mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunduğunu vurgulayan Aras, ‘‘Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla’ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım.’’ dedi.

Kararın temelinde Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu, halkın iradesi ve kent ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışının bulunduğunu belirten Aras, belediye başkanlığının ‘‘ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirdiğini’’ söyledi. Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun tüm hemşehrilere eşit ve samimi yaklaşacağını; ilçelere ve mahallelere adaletle hizmet götürmeye devam edeceğini taahhüt etti.

Hizmet anlayışı ve iş birliği vurgusu:

Aras, hizmet anlayışının ölçüsünün değişmeyeceğini şu başlıklarda topladı: güçlü altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen toplum ve çocuklara bırakılacak yaşanabilir bir Muğla. Ayrıca merkez yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olacaklarını; kent yararına her samimi adıma açık olduklarını belirtti.

Ne değişecek?:

Aras'ın açıklaması, kişisel bir siyaset tercihi olmakla birlikte belediye yönetiminde süreklilik ve hizmet önceliklerinin korunacağı mesajını taşıyor. Aras, kararının "geçmişi yok saymak" anlamına gelmediğini; birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğu saygının devam edeceğini ifade etti. Kararın uygulamadaki yansıması, belediyenin ortak projelerine, kurumlarla ilişkilerine ve saha hizmetlerine odaklanacak bir yönetim söylemi olarak öne çıkıyor.

Aras son olarak, ileride üstleneceği sorumluluklarda da halkın güvenini ve rızasını esas alacağını, "Benim tarafım Muğla'dır" sözünü tekrarlayarak hemşehrilerinin huzuru, refahı ve kent geleceğini önceliklendireceğini kaydetti. Muğla'da bundan sonraki süreçte başkanın bağımsızlığı ile nasıl iş birlikleri kurulacağı ve kararların nasıl uygulanacağı yakından izlenecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS (ARŞİV)