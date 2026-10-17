Bakan Çiftçi'nin Batman programı valilik ziyaretiyle başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Batman ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan, kentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere bölgeye geldi.

karşılama ve protokol:

Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Çiftçi, valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

kent merkezindeki programlar:

Bakan Çiftçi'nin kent merkezindeki programları devam ediyor; ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek diğer görüşme ve temasların programı sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BATMAN VALİLİĞİNİ ZİYARET EDEREK VALİLİK ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI.