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İstanbul'un vizyonu ilçelerden şekilleniyor: 39 ilçeden talepler toplanacak

Arnavutköy'de süren 'İstanbul'u Dinliyoruz' programında 39 ilçeden talepler kayıt altına alındı; öneriler tasnif edilip vizyon belgesine dönüştürülecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İstanbul'un vizyonu ilçelerden şekilleniyor: 39 ilçeden talepler toplanacak

programın kapsamı:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının üçüncüsü Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Bayrampaşa'dan sonra Arnavutköy'ün ev sahipliğinde düzenlenen programda muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, gençlik ve kadın dernekleri, spor kulüpleri, yerel gazeteciler ve kanaat önderleri bir araya gelerek ilçenin öncelikli sorunları ve taleplerini paylaştı.

katılımcılar ve gündem:

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve il başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda altyapı, eğitim, afet yönetimi ve yerel hizmetlerin iyileştirilmesi gibi başlıklar ön plana çıktı ve ilçeden aktarılan sahadaki ihtiyaçlar not alındı.

kayıt, afet müdahalesi ve eğitim hedefleri:

Toplantıda konuşan Abdullah Özdemir, vatandaşların taleplerinin sadece dinlenmediğini, aynı zamanda kayıt altına alındığını belirtti ve şunları söyledi: "Bizler vatandaşımızın her türlü isteğini, talebini, beklentisini kayda alan, buna değer veren ve bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz." Özdemir, Arnavutköy'de yaşanan son sel felaketine değinerek belediye ve teşkilat mensuplarının sahada aktif rol aldığını, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade etti.

Eğitime ilişkin değerlendirmelerde Özdemir, ilçe okullarının yenilendiğini ve yeni eğitim kurumlarının hizmete alındığını belirterek "Hedefimiz Arnavutköy’de tekli eğitime geçmek" hedefinin öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Toplantı boyunca eğitim altyapısının güçlendirilmesi talepleri detaylandırıldı.

gelecek adımlar:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un 39 ilçesinde yapılması planlanan "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarından elde edilecek talepleri tasnif ederek bir vizyon belgesine dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu belge, ilçelerden gelen veriler doğrultusunda önceliklerin belirlenmesine ve İstanbul'un orta-uzun vadeli planlamasına katkı sağlamaya yönelik bir referans niteliği taşıyacak. Toplantıda vurgulanan taleplerin sahada takibi ve çözüm yollarının geliştirilmesi için süreçlerin sürdürüleceği belirtildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Arnavutköy’de vatandaşların taleplerini...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Arnavutköy’de vatandaşların taleplerini dinledi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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