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Beştepe'de Erdoğan ile Mark Carney ortak basın toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenleyerek ikili ilişkiler ve iş birliğine dair mesajlar verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Caner Şahin

Beştepe'de Erdoğan ile Mark Carney ortak basın toplantısı yaptı

Beştepe'de ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Beştepe'de düzenlenen ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantı, iki liderin kamuoyuna yönelik ortak açıklamalarıyla sürdürdüğü kısa ve düzenli bir program çerçevesinde gerçekleşti.

toplantının önemi:

Resmi mekânda yapılan bu tür görüşmeler, ikili ilişkilerin görünürlüğünü artırır ve iki taraf arasında iletişim kanallarının açık olduğunu gösterir. Beştepe'deki toplantı, Ankara ile dış temsil arasındaki iş birliği zemininin değerlendirilmesi bakımından dikkat çekti.

açıklamalarda öne çıkanlar:

Ortak basın toplantısında açıklamalar, genel olarak karşılıklı diyalog ve iş birliğinin devamı vurgusuna odaklandı. Her iki lider de toplantı sürecinde ilişkilerin güçlendirilmesine dair yönelimleri paylaştı; açıklamalar somut detaylardan çok stratejik ve diplomatik mesajlar içerdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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