Bakan Ersoy Adıyaman'da kültür ve turizm gündemini yerinde inceledi

valilik ziyareti ve karşılama:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyamana geldi. Valilik girişinde Bakan Ersoy, Vali Abdullah Küçük ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında bakanlık heyeti ve yerel yetkililerle valilik makamına geçildi.

yatırımların değerlendirilmesi:

Makul süre içinde yapılan görüşmede Bakan Ersoy, kentte devam eden ve planlanan kültür ve turizm yatırımları hakkında Vali Abdullah Küçük ve ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, mevcut projelerin durumuna ilişkin teknik ve idari ayrıntıları paylaştı.

basına kapalı toplantı ve gündem maddeleri:

Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı basına kapalı yapıldı. Toplantıda Adıyaman’daki yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı; koordinasyon, önceliklendirme ve uygulama takvimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bu ziyaret, yerel yönetim ile merkezi karar mercileri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve kentteki kültür-turizm yatırımlarının ilerleyişini yerinde takip etmeyi amaçladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ADIYAMAN’A GELDİ.