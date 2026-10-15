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Bakan Güler Polonya askeri lideriyle Ankara'da görüştü

Bakan Yaşar Güler, Ankara’da Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula’yı kabul etti; kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakan Güler Polonya askeri lideriyle Ankara'da görüştü

Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti.

Kabulde kimler vardı:

Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de yer aldı; Bayraktaroğlu Orgeneral Kukula'ya davet sahibiydi.

Ziyaretin çerçevesi:

Orgeneral Kukula, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelmişti ve kabul bu çerçevede gerçekleştirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL WİESLAW KUKULA&#039;YI KABUL...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL WİESLAW KUKULA'YI KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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