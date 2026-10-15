Bakan Güler Polonya askeri lideriyle Ankara'da görüştü

Görüşme
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti.
Kabulde kimler vardı:
Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de yer aldı; Bayraktaroğlu Orgeneral Kukula'ya davet sahibiydi.
Ziyaretin çerçevesi:
Orgeneral Kukula, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelmişti ve kabul bu çerçevede gerçekleştirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL WİESLAW KUKULA'YI KABUL ETTİ.
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