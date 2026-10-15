İstanbul'da sağanak sonrası 2 bin 727 kişi tahliye edildi, okullarda kısmi erteleme yapıldı

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülke genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, fırtına ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili AFAD merkezinde bilgi verdi. Bakan Çiftçi, Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da kaydedilen yağış miktarının yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine ulaştığını belirterek, yaşanan olumsuz şartlar nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlere ilişkin taziye dileklerini iletti.

İhbar ve müdahale sayıları:

Bakanlık verilerine göre toplam 9 bin 588 ihbar alınmış, bu ihbarların 8 bin 815i İstanbul kaynaklıdır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekipler hızla müdahale etti. Çalışmalar Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD koordinasyonunda; valilikler ve ilgili kurumlarla birlikte yürütülüyor.

Mahsur kalanların tahliyesi ve barınma:

Arama ve kurtarma operasyonlarında, AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaş güvenle tahliye edildi. Ayazağa'da mahsur kalanların tahliye işlemleri de tamamlandı. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlar kamu misafirhanelerinde ağırlanıyor.

Sahadaki personel, araç ve lojistik destek:

İstanbul'da sahada aktif olarak bulunan personel sayısı 46 bin 597 olup, bunun 8 bin 597'si arama kurtarma personelidir. Ayrıca il genelinde 2 bin 288 araç ve 14 bot görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55 bin 560 personel, 6 bin 574 araç ve 20 bot teyakkuz halinde bulunuyor. İhtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya'dan destek ekipleri sevk edildi. Afet beslenme grubu aracılığıyla tahliye alanlarına ve sahaya 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırıldı.

Okullar ve hava uyarıları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarına göre bazı bölgelerde günlük yağış miktarının yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu riskleri azaltmak amacıyla İstanbul için eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildi; Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinde ise eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verildi. Sarı uyarı verilen illere mesaj formları gönderildi, turuncu uyarı verilen illerdeki vatandaşlara ise bilgilendirme mesajları iletildi.

Bakan Çiftçi son olarak, merkezde ve sahada ilgili genel müdürlerin, daire başkanlarının ve ekiplerin koordinasyonu bizzat yürüttüğünü vurguladı ve vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ (SAĞDA), İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN SEL VE SU BASKINLARINDA MAHSUR KALAN 2 BİN 727 VATANDAŞIN KURTARILDIĞINI VE EĞİTİM ÖĞRETİME 2 GÜN ARA VERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.