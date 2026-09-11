Bakan Güler’den Iğdır kazasında şehit düşen er Ziya Koparan için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Ziya Koparan için başsağlığı mesajı yayımladı.

mesajın detayları:

Bakan Güler yayımladığı açıklamada, kazada araç sürücüsü olan kahraman silah arkadaşımızın 11 Eylül 2026 tarihinde şehit olduğunu belirtti. Güler, şehide Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diledi.

kurumsal açıklama ve vurgular:

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı adına yapıldı ve bakan ile bakanlık mensuplarının taziye dilekleri paylaşıldı. Yetkililer, kazayla ilgili süreç ve soruşturmanın ilgili mercilerce yürütüleceğini bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, IĞDIR’DA MEYDANA GELEN ASKERİ ARAÇ KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN SÖZLEŞMELİ ER ZİYA KOPARAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.