Pentagon'da 11 Eylül anması: asla ama asla unutmayacağız

Trump'ın Pentagon konuşması:

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yıl dönümü vesilesiyle Pentagon'da düzenlenen anma töreninde konuştu. Törende Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine de hazır bulundu.

Trump konuşmasında, 25 yılın ardından o günün hatırasının kaybolmadığını belirterek, çeyrek asırlık sürecin ülkenin ruhunu ve direncini gösterdiğini söyledi. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve sonraki dönemde yaralanmalar nedeniyle yaşamını yitirenlere atıfta bulunarak, onlara saygı duruşunda bulundu.

Asla ama asla unutmayacağız ifadesini birkaç kez yineleyen Trump, bu sözü o gün için edilen kutsal yeminin tekrarı olarak tanımladı ve anma töreninin merkezine yerleştirdi.

Askerlere ve İran'a vurgu:

Trump, ülkenin bugün de yeni sınamalarla karşı karşıya olduğunu savunarak, bu imtihanların askerlerin fedakârlığı sayesinde aşıldığını belirtti. Konuşmasında İran'a yönelik uyarılara yer vererek, "dünyanın bir numaralı terör destekçisi" tanımlamasını kullanıp, İran'ın nükleer silaha erişmesini engelleme taahhüdünü yineledi ve görevdeki askerleri selamladı.

Trump, övgüyle söz ettiği kahramanları "o sabah hiç tanımadıkları insanlar için binalara koşan ve hayatlarını feda edenler" olarak tanımladı ve onların fedakârlığının milletin hafızasında daim kalacağını vurguladı.

Hegseth'in değerlendirmesi:

Savunma Bakanı Pete Hegseth konuşmasında, Pentagon saldırısında 184 Amerikalının hayatını kaybettiğini hatırlattı ve 11 Eylül'ün yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açtığını belirterek, o günün Amerikan tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu söyledi.

Hegseth, İran'ı "dünyanın en büyük terör destekçisi devleti" olarak nitelendirdi ve ABD'nin İran'a karşı ekonomik ve askeri baskıyı sürdürdüğünü, liderlerine ve askeri kapasitelerine zarar verildiğini iddia etti. Konuşmasında ayrıca İncil'e atıf yaparak, dünyanın her zaman savaşlar ve savaş söylentileriyle karşılaşabileceğini, buna rağmen mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Anma töreninin anlamı ve gelecek vurgusu:

Her iki konuşmacı da anmanın temel işlevini, kayıpları anmak ve gelecek kuşaklara hafızayı aktarmak olarak sundu. Trump, 25 yıllık süreyi değerlendirirken ülkenin bugün "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu savundu ve gelecek nesillerin 25, 100 ya da 250 yıl sonra bile 11 Eylül kahramanlarını anmaya devam edeceğini söyledi.

Tören, hem kayıpların yasını tutma hem de ulusal direncin ve güvenlik politikalarının altının çizildiği bir zemin sağladı; konuşmalar anı ve politik mesajları birlikte taşıdı.

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, "Asla ama asla unutmayacağız" dedi.