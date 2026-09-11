Dolar 48,5979 +0,14%
Euro 56,3929 +0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.879,97 -0,09%
EUR/USD 1,1600 -0,12%
Brent Petrol 105,06 -2,39%
--°

Terörsüz Türkiye için milletin kararlı duruşu ve siyasette uzlaşı çağrısı

Erdoğan, TBMM'de 467 oyla sağlanan geniş uzlaşıyı vurgulayarak terörsüz Türkiye hedefinde milletin 'bir daha açılmamak üzere' kararlı olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Terörsüz Türkiye için milletin kararlı duruşu ve siyasette uzlaşı çağrısı

Erdoğan'ın rize konuşması: birlik, eser ve gelecek ön plana çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'nın ardından katıldığı AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda 25 yıllık hizmet perspektifini ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Konuşmasında hem geçmiş dönemin icraatlarını hem de geleceğe dönük vizyonu öne çıkardı.

25 yıllık hizmet anlayışı ve vizyon:

Erdoğan, partinin 25. kuruluş yıl dönümünü 14 Ağustos'ta düzenlenen mitingle kutladıklarını anımsatarak, partinin hizmet odaklı siyaset anlayışını vurguladı. Yaptıkları eser ve yatırımlarla sürekli çıtayı yükseltme hedefini benimsediklerini belirtti; şehirlerin estetik ve bayındır hale getirilmesi, refahın bütün vatandaşa yayılması gibi hedeflerin altını çizdi. Konuşmasında 86 milyon ifadesine sık sık atıf yaparak toplumun tamamını kapsayan bir yönetim anlayışına vurgu yaptı.

Terörsüz Türkiye ve meclis uzlaşısı:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Erdoğan, TBMM'de sağlanan uzlaşıya dikkat çekti ve bunun örnek teşkil ettiğini söyledi. Meclisteki oy dağılımına işaret ederek 467 oy gibi daha önce görülmemiş bir geniş mutabakatla bu sürece destek geldiğini belirtti. Erdoğan, milletin 'terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması' yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti ve bu konunun parti çıkarları için polemik konusu yapılmasının sorumsuzluk olduğunu ekledi.

siyaset dili, ahlak ve ortak sorumluluk çağrısı:

Cumhurbaşkanı, siyasetin bölgesel ve küresel kırılmalar karşısında kendini yenilemesi gerektiğini vurguladı. Siyasetin 'eser ve hizmet' odaklı olması, kariyer, rant veya şahsi ikbal kapısı olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Belediye yolsuzlukları ve ahlaki skandalları örnek göstererek toplumun bu tür siyasete tahammülünün kalmadığını belirtti. Ayrıca, görüş ayrılıklarına rağmen milli menfaatler söz konusu olduğunda diyalog ve uzlaşı zemininin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan, terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunması gerektiğini, toplumun hassasiyetleriyle oynamanın tehlikeli olduğunu ve bütün teşkilattan yoğun çalışma beklediğini söyledi. Konuşmasını şehitlere, gazilere vurgu ve teşekkürle tamamlayarak teşkilat mensuplarının fedakarlıklarına şükranlarını sundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI MÜTEVELLİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AK PARTİ RİZE İL DANIŞMA TOPLANTISI'NA KATILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Güler’den Iğdır kazasında şehit düşen er Ziya Koparan için taziye mesajı
images

Pentagon'da 11 Eylül anması: asla ama asla unutmayacağız
images

Erdoğan'dan birlik ve hizmet mesajı: siyaset rantıyla ülke kazanmaz
images

Alemdar: Cumhurbaşkanı bakanlara talimat verdi, endüstri bölgesi süreci sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı