Bakan Tekin'den öğrencilere 'sizi çok seviyorum' mesajı ve okuma teşviki

Malatya'da öğrencilerle buluşma

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya'da düzenlenen "Kitap Kurtları Yarışıyor" lansman programında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Bakan Tekin, salondaki öğrencilere Cumhurbaşkanı'nın selamını iletti.

Erdoğan'ın selamı ve Bakan Tekin'in sevgisi:

Programda konuşan Tekin, çocuklara olan sevgisini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdiğini aktardı. Tekin, "Ben buraya size sizi çok sevdiğimi söylemek için geldim. Sizi çok seviyorum çocuklar. Bir de sizi benden daha çok seven birinin selamını getirdim" sözleriyle öğrencilere hitap etti.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların iyi yetişmesi ve ülkeye, millete faydalı bireyler olmaları için gereken desteğin verileceğini ifade ettiğini belirtti ve bu hedef doğrultusunda çalışılacağı mesajını paylaştı.

Kitap yarışması ve gençlere çağrı:

Bakan Tekin, öğrencileri kitap okumaya katıldıkları için tebrik etti ve birbirleriyle kitap okumak adına yarışmalarının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Anne babalara ve öğretmenlere teşekkür eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel görevinin ülkeye ve millete faydalı nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden devlete ve millete faydalı olmak için çok çalışacaklarına dair söz isteyen Tekin, "Siz devlete, millete faydalı olmak için çalıştıkça biz de siz ne isterseniz yapacağız. Anlaştık mı arkadaşlar" diyerek gençlere sorumluluk çağrısı yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MALATYA'DA DÜZENLENEN "KİTAP KURTLARI YARIŞIYOR" PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ.