safranbolu’da okullarda yerinde eğitim incelemesi

İl milli eğitim müdürü yerinde değerlendirme yaptı

Nevzat Akbaş, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü olarak Safranbolu ilçesindeki okullarda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu ve Vilayetler Birliği Ortaokulunu dolaşan Akbaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

İncelemelerin odağı:

Program kapsamında Akbaş, ilk olarak okul yöneticileriyle bir araya gelerek okulların eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki imkânları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından derslikleri, eğitim ortamlarını ve okul bahçelerini dolaşarak fiziki koşullar ve eğitim süreçlerine yönelik gözlemlerini aktardı. Ziyaretlere Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ile şube müdürleri İdris Kınasakal ve Savaş Aydın da eşlik etti.

Kızılay Haftası vurgusu:

Akbaş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve Kızılay Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılanlarla bir araya geldi. Türk Kızılayı’nın toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadaki rolüne dikkat çekerek paylaşma, gönüllülük ve yardımlaşma bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Akbaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyip öğretmenlere ve okul yöneticilerine eğitim öğretim süreçlerine sundukları katkılar ve özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yapılan değerlendirmelerin yerel düzeyde eğitimin kalitesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, SAFRANBOLU MUSTAFA ANTEPOĞLU İLKOKULU VE VİLAYETLER BİRLİĞİ ORTAOKULU'NU ZİYARET EDEREK OKUL YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.