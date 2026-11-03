Sason'da aile bağlarına vurgulu buluşma

Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen aile programı, geniş katılımla Sason İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Program akışı ve konuşmanın ana teması:

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ömer Demirbağ, "Aile İçi İletişim" başlıklı konferansında ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Demirbağ, toplumsal değerlerin korunmasında ailenin oynadığı rolü ön plana çıkararak, atasözleri, deyimler ve tekerlemelerin bir toplumun kültürel ve edebî mirasının ayrılmaz parçaları olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında edebiyat ve tarih ekseninde gençlerin yanlış yönlendirilme çabalarına işaret eden Demirbağ, televizyon kanalları, sosyal medya ve dijital mecraların aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.

Gençlere ve ailelere yönelik öneriler:

Demirbağ, gençlere ve ailelere şu öğütleri verdi: "İzlediğiniz ve okuduğunuz her şeyin arka planını görmeye çalışın, çok okuyun." Ayrıca konuşmasında konuşmanın insanı insan yapan en belirgin davranışlardan biri olduğunu belirterek, sözün hem kişiyi hem çevresini yüceltmesi gerektiğini söyledi: "Sözünüz hem sizi yüceltmeli hem de çevrenizi yüceltmeli. Bunun yolu da bol bol okumaktır."

Program özellikle kadın katılımcıların yoğun ilgisini çekti ve dinleyiciler konuşmayı ilgiyle takip etti.

Etkinlik sonunda Sason Kaymakamı Furkan Başar, katkılarından dolayı Prof. Dr. Ömer Demirbağ'a teşekkür plaketi takdim etti ve program toplumsal bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

SASON’DA ÖMER DEMİRBAĞ’IN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI AİLE PROGRAMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ