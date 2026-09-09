Bakan yardımcısı Salih Ayhan'dan Eskişehir valiliğine nezaket ziyareti

ziyaretin ana hatları:

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehirte Valilik görevine vekâlet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, resmi protokol çerçevesinde gerçekleşti ve iki yetkili arasında nezaket ve takdir ifadeleri paylaşıldı.

karşılama ve protokol:

Bakan Yardımcısı Ayhan'ı valilikte karşılayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, misafirini kabul ederek sohbet etti. Ziyaret kapsamında Ayhan, geleneksel uygulama gereği Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; bu jest, iki kurum arasındaki iletişimin ve ilişkilerin vurgulandığı bir adım olarak kayda geçti.

programlar ve değerlendirme:

Resmî görüşmenin ardından Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Ayhan'a teşekkür etti. Ayhan'ın Eskişehir'deki temaslarının ana hattı olarak bildirilen çeşitli programlara katılma amaçlı ziyaret, kentteki kurumsal iş birliği ve iletişimin sürdürülmesine işaret ediyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI SALİH AYHAN, ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'A ZİYARETTE BULUNDU.