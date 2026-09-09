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Bilecik'te CHP'nin 103. kuruluş yıldönümünde birlik ve temiz siyaset vurgusu

Bilecik'te CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak kutlandı; İl Başkanı Kazım Yağmur birlik ve temiz siyaset çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te CHP'nin 103. kuruluş yıldönümünde birlik ve temiz siyaset vurgusu

kutlama töreni

Bilecik’te Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103’üncü kuruluş yıldönümü anıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı; ardından İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu.

törenin akışı:

CHP Bilecik İl Örgütü tarafından gerçekleştirilen törende partililer, yöneticiler ve davetliler hazır bulundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, protokol sıralaması ve ortak saygı duruşu törenin ana unsurlarını oluşturdu.

yağmur'un mesajının ana hatları:

İl Başkanı Kazım Yağmur konuşmasında, 103 yıllık mücadelenin millet egemenliğine, bağımsızlığa ve Cumhuriyet değerlerine adandığını hatırlattı. Yağmur, Türkiye'nin bugün için en büyük ihtiyacının dayanışma, ortak akıl ve kamu yararını esas alan bir siyaset anlayışı olduğunu vurguladı.

Konuşmasında temiz siyaset, adalet, liyakat, gençlerin geleceğe güvenle bakması ve kadınların eşit yurttaş olarak güçlendirilmesi hedeflerine dikkat çeken Yağmur, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu hedeflere ulaşma kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere partinin kuruluşundan bugüne emeği geçenler saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Tören, Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve demokrasiyi güçlendirme sözüyle sona erdi; katılımcılar partinin toplumsal eşitlik ve vatandaşların yalnız hissetmemesi hedeflerine verdiği önemi bir kez daha teyit etti.

BİLECİK&#039;TE, CUMHURİYET HALK PARTİSİ&#039;NİN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI.

BİLECİK'TE, CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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