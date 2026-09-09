Kaymakam Algın deprem konutlarındaki taş duvar çalışmalarını yerinde denetledi

Denetim gezisi:

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki heyet ve köy muhtarları ile birlikte kalıcı deprem konutlarının çevresinde devam eden taş duvar yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme kapsamında Aktoprak Köyü, Kumlu Mezrası, Meydan Köyü, Hamzalar Köyü, Karabahşili Köyü ve Çayır Mezrası ziyaret edildi.

Kaymakam Algın, sahada yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak uygulamanın her aşamayı hakkında değerlendirmeler yaptı. Bölgedeki muhtarlarla yürütülen incelemeler, yerel ihtiyaç ve önceliklerin tespiti çerçevesinde gerçekleştirildi.

Saha incelemesi ve hedefler:

Algın ve heyeti, taş duvar çalışmalarının iş programı ve ilerleyişini takip etti; saha uygulamalarını denetleyerek eksik noktalar hakkında notlar aldı. Yapılan değerlendirmelerle çalışmaların zamanında ve planlandığı şekilde ilerlemesi için koordinasyon sağlanması hedeflendi.

Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiler ışığında, projenin tamamlanmasının ardından deprem konutlarının çevresinde güvenlik ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda hem kullanım konforu hem de yerleşim alanlarının düzenlenmesi ön plana alınıyor.

Vatandaş güvenliği vurgusu:

Kaymakam Kadir Algın, çalışmaların vatandaşların güvenliği ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, sürecin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti. Denetimlerde elde edilen bulguların ilgili birimlerle paylaşılacağı ve gerekli düzenlemelerin takip edileceği bildirildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KALICI DEPREM KONUTLARININ ÇEVRESİNDE SÜRDÜRÜLEN TAŞ DUVAR YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.