Dolar 48,4730 +0,04%
Euro 56,3963 +0,12%
Bist 14.535,86 +0,91%
Altın Gram 6.916,21 -0,02%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,51 +2,65%
--°

Sosyal risk haritası Eskişehir'de saha çalışmalarına hız verdi

Eskişehir İl Müdürü Orhan Bayrak yönetiminde sosyal risk haritası toplantısı yapıldı; hane ziyaretleri hızlanacak ve vaka tamamlama oranları artırılacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sosyal risk haritası Eskişehir'de saha çalışmalarına hız verdi

Sosyal risk haritası değerlendirme toplantısı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak başkanlığında düzenlenen "Sosyal Risk Haritası ve Performans Değerlendirmesi" toplantısında, kentteki sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve risk altındaki vatandaşlara daha hızlı ulaşılması hedefleri ele alındı. Toplantıya kurum ve kuruluş idarecileri ile mesleki personel katıldı.

İl Müdürü Bayrak, Eskişehir'in mevcut sosyal risk profili ve hedefleri hakkında bilgi vererek, elde edilen harita verilerinin saha çalışmalarına rehberlik edeceğini belirtti. Toplantıda, öncelikli gündem maddesi olarak sosyal risk haritası verilerinin analizi ve vaka tamamlama süreçlerinin hızlandırılması yer aldı.

vaka tamamlama ve hane ziyaretlerinin önemi:

Bayrak, vaka tamamlama oranlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "izaha muhtaç sayılar ile karşılaşmamak" için vakaların eksiksiz şekilde tamamlanmasının önemine işaret etti. Hane ziyaretlerinin bir an önce tamamlanması ve bu ziyaretlerin kuruluş müdürleri ile meslek elemanlarının çalışmalarına ivme kazandırması gerektiği toplantıda öne çıkan mesajlardan oldu.

Sosyal Hizmet Merkezleri'nin (SHM) iş yüküne dikkat çeken İl Müdürü, dilencilikle mücadele ile intiharı önleme komisyonları kapsamında yürütülen saha çalışmalarının yoğun mesai gerektirdiğini ifade etti. Bu çalışmaların planlı ve hızlı yürütülmesinin, riskli vakalara ulaşmada ekiplerin etkinliğini artıracağı kaydedildi.

saha dinamizmi ve yatırım planlaması:

Personelin konfor alanından çıkması gerektiğini belirten Bayrak, sahada yürütülen işlerin "külfet olarak görülen işler aslında birer nimet olabildiğini" anlatarak, meslektaşlarına ihtiyaç sahiplerine dokunma çağrısında bulundu. Ayrıca üstün gayret gösteren idareci ve personele takdir ve teşekkürlerini iletti.

Toplantı sonuçlarının, Eskişehir'deki sosyal hizmet yatırım planlamalarına temel oluşturacağına dikkat çekildi. Sosyal risk mahalle bazlı haritalarının ortaya çıkmasının, vakalara ulaşma sürecinde ekiplere hız ve kolaylık sağlayacağına işaret edildi ve Bakanlığın Eskişehir'den beklentisinin bu çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması olduğu vurgulandı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL HİZMETLERİN...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL HİZMETLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE RİSK ALTINDAKİ VATANDAŞLARA DAHA HIZLI ULAŞMAK AMACIYLA 'SOSYAL RİSK HARİTASI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ' TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan yardımcısı Salih Ayhan'dan Eskişehir valiliğine nezaket ziyareti
images

Kaymakam Algın deprem konutlarındaki taş duvar çalışmalarını yerinde denetledi
images

Bilecik'te CHP'nin 103. kuruluş yıldönümünde birlik ve temiz siyaset vurgusu
images

Bilecik'te 828 taşınmazın tapu belirsizliği sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

Motokros şenliğinde 105 bin kişiye siber güvenlik eğitimi

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor

İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali