bakırköy'de yan yatan LNG tankeri trafikte aksama yarattı

olay yeri ve kaza:

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, LNG yüklü Mercedes marka tırın virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattığı bildirildi. Kaza, Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olayda tanker sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından bölgedeki ulaşım bir süreliğine durdu. Görgü tanıklarına göre tırın savrulması sonucu araç yan yatarken çevrede hasar oluştuğu gözlemlendi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer, tankerin dolu olması nedeniyle çevrede risk oluşturması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp bölgeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri olası sızıntı ve yangın riskine yönelik önlemler uyguladı. Sağlık ekipleri kazazedeye müdahale etti ve durumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay nedeniyle cadde üzerinde ulaşım kontrollü olarak durduruldu; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgeden geçen sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Bakırköy’de yan yatan LNG yüklü tanker böyle görüntülendi