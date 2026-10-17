Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

bakırköy'de yan yatan LNG tankeri trafikte aksama yarattı

Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde virajı alamayan LNG yüklü Mercedes marka tanker devrildi, sürücü yaralandı; çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

bakırköy'de yan yatan LNG tankeri trafikte aksama yarattı

olay yeri ve kaza:

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, LNG yüklü Mercedes marka tırın virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattığı bildirildi. Kaza, Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olayda tanker sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından bölgedeki ulaşım bir süreliğine durdu. Görgü tanıklarına göre tırın savrulması sonucu araç yan yatarken çevrede hasar oluştuğu gözlemlendi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.

ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer, tankerin dolu olması nedeniyle çevrede risk oluşturması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp bölgeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri olası sızıntı ve yangın riskine yönelik önlemler uyguladı. Sağlık ekipleri kazazedeye müdahale etti ve durumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay nedeniyle cadde üzerinde ulaşım kontrollü olarak durduruldu; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgeden geçen sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Bakırköy’de yan yatan LNG yüklü tanker böyle görüntülendi

Bakırköy’de yan yatan LNG yüklü tanker böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de yağışta takla atan hafif ticari araç: 1 ölü, 4 yaralı
images

Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi
images

park halindeki elektrikli otomobil araklı’da yanarak kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Gıda krizine karşı adalet, teknoloji ve yerel bilgeliğe ihtiyaç var

81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi