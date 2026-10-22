kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayınladı

Olayın gelişimi:

Ankara Altındağ, Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir kıraathanede sabah 04.00 sıralarında meydana gelen kavgada, korsan taksicilik yaptığı belirtilen Serkan Yılmaz (44) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre aynı evde yaşayan ve birlikte korsan taksicilik yapan Yılmaz ile M.Ö. (45) arasında, M.Ö.'nün aşırı alkol tüketimi ve rahatsız edici davranışları nedeniyle üç ay önce görüşmeme ve çalışmama kararı alınmıştı. Bu kararın ardından iki isim arasında husumet oluştu; bir hafta önce M.Ö.'nün kıraathaneyi basması sonucu Yılmaz ve beraberindekiler tarafından darbedildiği belirtildi.

Sabaha karşı tekrar mekana giden M.Ö., iddialara göre Yılmaz'a önce tabancayla ateş etti. O sırada Yılmaz'ın elindeki bıçağı ele geçiren şüpheli, ağır yaraladığı arkadaşını defalarca bıçakladı. Olay sırasında kendisini de ayağından vuran M.Ö., olay yerinde ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan fiillerin faili olarak kayda geçti.

Görüntülerin içeriği:

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bulgulara göre, M.Ö. cinayeti anlarını bir sohbet platformu üzerinden yayınladı. Yayınlanan görüntülerde şüphelinin olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığı bölümler olduğu ifade edildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayın ardından M.Ö. ile mekân sahiplerinden S.Y. (46), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

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