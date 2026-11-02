Okul çıkışında tartışma silah sesine dönüştü: görüntüler ortaya çıktı

Okul önünde silahlı müdahale

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde 30 Ekim Cuma sabahı İnönü İlkokulu önünde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, okul önünde yaşanan trafik tartışmasına müdahale eden bir mahalle bekçisinin müdahalesi sırasında bir velinin bacağından yaralandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

oluş biçimi:

Kamera kayıtlarına göre, çocuğunu okula getiren M.S. ile trafikteki bir sürücü arasında başlayan tartışma okul önünde devam etti. Bu sırada olaya müdahale eden mahalle bekçisi G.Ö. araya girerek M.S.'den aracını okul önünden çekmesini istedi. Kayıtlarda M.S.'nin aracını çektikten sonra bekçi ile yeniden tartıştığı ve bekçinin defalarca biber gazı sıktığı anlar net biçimde görülüyor. Tartışmanın ardından bekçinin tabancasını çektiği ve M.S.'yi bacağından vurduğu anlar kameraya yansıyor.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayın ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan M.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve hasta hastaneye kaldırıldı. Emniyetin başlattığı soruşturma kapsamında mahalle bekçisi G.Ö.'nün tutuklandığı, yaralanan veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Yetkililer, görüntülerin olayın seyrini aydınlatmada önemli olduğunu belirtirken soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Avcılar'da mahalle bekçisi veliyi bacağından böyle vurdu