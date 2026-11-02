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kozan’da cennet hurması hasadı başladı, verim üreticiyi memnun etti

Adana'nın Kozan ilçesinde cennet hurması hasadı başladı; dönüme 1,5-2 ton verim bekleniyor. Bazı bahçelerde yüzde 60-70 artış, yaş ve kuru ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kozan’da cennet hurması hasadı başladı, verim üreticiyi memnun etti

Hasat başladı, rekolte ve kalite öne çıkıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde cennet hurması hasadı başladı. İlçede yaklaşık 20 bin dekar alanda yürütülen üretimde bu yıl dikkat çekici bir verim artışı kaydedildi. Dönüme ortalama 1,5 ile 2 ton arasında verim beklentisi olduğunu söyleyen üreticiler, hem sofralık yaş hurma hem de kurutmalık ürün olarak pazara sunacaklarını belirtti.

üretim ölçeği ve verim artışı:

Kozan, Türkiye’nin yaş hurma üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini ve kuru hurma üretiminin yüzde 50’sini karşılayan önemli merkezlerden biri konumunda. Üreticilerden Murat Karataş, Tepecikören Mahallesi’ndeki 20 dönüm bahçesinde bu sezon 40-45 ton rekolte beklediklerini aktardı. Karataş, geçen yıla göre yüzde 60-70 civarında verim artışı yaşandığını vurguladı.

çeşit, fiyat ve pazar:

Kozan’da hasat edilen çeşitler arasında sofralık Rojo Brillante ve kurutmalık değerlendirilen yerli Hachiya bulunuyor. Karataş, bu sezon bahçede kilogram fiyatlarının Rojo Brillante için 35-40 lira, yerli hurmada ise 15-30 lira aralığında alıcı bulduğunu söyledi. Ürünler hem yaş olarak tüketiliyor hem de kurutularak pazara sunuluyor.

Kurutma tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte kuru hurma üretimi artarken, üreticiler ürünün artık dünyanın çeşitli pazarlarına gönderildiğine dikkat çekti. Hasatta çalışan tarım işçileri de bahçelerin bakımının ve ürün kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, hasat ile tüketimin keyifli olduğunu ifade etti.

Özetle, Kozan’daki cennet hurması sezonunda artan verim ve genişleyen kurutma altyapısı üreticilerin yüzünü güldürüyor; hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik hareketlilik sürüyor.

TÜRKİYE’NİN YAŞ HURMA ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 20’SİNİ, KURU HURMA ÜRETİMİNİN İSE YÜZDE 50’SİNİ...

TÜRKİYE’NİN YAŞ HURMA ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 20’SİNİ, KURU HURMA ÜRETİMİNİN İSE YÜZDE 50’SİNİ KARŞILAYAN ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HASAT BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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