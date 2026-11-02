Hamamköy mevkiinde şarampole yuvarlanan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kütahya’da Gediz-Hisarcık karayolu Hamamköy mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 06 AG 9474 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

kaza ve kurtarma süreci:

Olay yerine ulaşan Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.T. için müdahale başlattı. Ekipler, hızlı ve titiz bir çalışma ile A.T.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki müdahale sırasında ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

sağlık durumu ve soruşturma:

Kazada hafif yaralanan sürücü A.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı; jandarma ekipleri olay yerinde delil toplama ve kaza nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: SÜRÜCÜ YARALANDI