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Baklan'da polis eğitimleriyle okul ve kamu yaşamında güvenlik vurgusu

Baklan İlçe Emniyet Amirliği, öğrenci, veli ve kamu personeline trafik, siber güvenlik, aile güvenliği ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Baklan'da polis eğitimleriyle okul ve kamu yaşamında güvenlik vurgusu

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Baklan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Baklan Tarım Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öğrenci, veli ve kamu personeline yönelik çok yönlü bilgilendirme çalışması yapıldı. Etkinliğin temel hedefi, katılımcıların trafik, dijital ve aile güvenliği ile bağımlılıkla mücadele konularında bilinçlenmesini sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmaktır.

Seminer boyunca katılımcılara hem teorik bilgiler verildi hem de günlük yaşamda uygulanabilecek pratik önlemler üzerinde duruldu. Program, farklı yaş ve meslek gruplarına uygun şekilde tasarlandı.

Uygulanan konular ve öne çıkanlar:

Etkinlikte güvenli motosiklet sürüşü ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı; kurallara uymanın kaza ve yaralanmaları azaltmadaki rolü vurgulandı. Katılımcılara, temel trafik güvenliği ilkeleri ve riskli durumlarda alınacak önlemler aktarıldı.

Seminerde ayrıca güvenli ev ve bilinçli aile başlıkları ele alınarak, aile içi iletişim ve çocuk güvenliği konularında pratik öneriler paylaşıldı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı siber güvenlik önlemleri anlatıldı ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili temel kurallar hatırlatıldı.

Programın diğer önemli başlığı bağımlılıkla mücadele oldu; bağımlılığı önleme, erken fark etme ve destek mekanizmaları üzerinde durularak katılımcıların bu konuda bilinçlenmesi sağlandı.

Baklan İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen seminerle, öğrencilerin, velilerin ve kamu personelinin farklı alanlarda korunması ve bilinçlendirilmesi amaçlandı; etkinlik, toplumsal güvenliğe katkı sunmayı hedefledi.

BAKLAN’DA ÖĞRENCİ, VELİ VE KAMU PERSONELİNE EĞİTİM SEMİNERİ

BAKLAN’DA ÖĞRENCİ, VELİ VE KAMU PERSONELİNE EĞİTİM SEMİNERİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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