Vodafone 5g ile ölçülen zafer: filenin sultanları şampiyonluğunu teknolojiyle taçlandırdı

maç kayıtları ve 5g entegrasyonu:

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Vodafone, turnuvanın Teknoloji Sponsoru olarak maç istatistiklerinin toplanması ve yayınlanmasında 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı özelliklerinden yararlandı. Organizasyon boyunca servis hızı, smaç hızı ve smaç yüksekliği gibi metrikler anlık olarak ölçüldü ve hem ekran başındaki izleyicilere hem de uluslararası yayıncılara ulaştırıldı.

Vodafone 5G destekli İleri Voleybol Teknolojileri, challenge süreçlerinde kullanılan canlı içeriide/dışarıda kararlarının hızlı ve doğru biçimde alınmasına katkı sağladı. Aynı teknoloji tribünde telefonlarıyla maç izleyen seyircilere aktive olan ışık şovlarıyla saha içi deneyimi zenginleştiren uygulamalar sundu.

melissa vargas'ın rekor performansı:

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas turnuvada öne çıkan isim oldu. Vargas, İstanbul etabında attığı servisle 109 km/s ile turnuvanın en hızlı servisini kaydetti. Ayrıca en hızlı smaç ölçümünde 105,4 km/s hıza ulaşırken, 3,1 metre ile turnuvanın en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Bu veriler Vodafone 5G ağı üzerinden anında işlenip yayınlandı.

taraftar etkileşimi ve organizasyon uygulamaları:

Vodafone, maç takibine dair istatistikleri ekranlara ve mobil uygulamalara entegre ederken, saha içi oyunlar ve sosyal medya kurguları aracılığıyla seyircilerin katılımını artırdı. Tribünde katılım sağlayanlara milli takım forması kazanma şansı verildi, sosyal medya etkileşimleri üzerinden ise turnuva bileti hediyeleri sağlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirketin daha önce Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi'ne entegre ettiğini hatırlatarak, bu yıl da 5G'nin sunduğu hızlı bağlantı ile kadın voleyboluna destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Şahin, servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği gibi maç içi istatistiklerin yanı sıra challenge kararlarının ölçümlenmesinin maçların seyrini olumlu etkilediğini vurguladı.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından toplanan veri ve etkileşimler, Vodafone 5G altyapısının spor etkinliklerinde gerçek zamanlı veri işleme ve yayınlama kapasitesini ortaya koydu ve Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu teknolojiyle birlikte anılmasını sağladı.

FİLENİN SULTANLARI’NIN İTALYA KARŞISINDA ŞAMPİYONLUĞA UZANARAK BİR KEZ DAHA TARİH YAZDIĞI 2026 CEV TRENDYOL KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI’NIN MAÇ İSTATİSTİKLERİ İÇİN VODAFONE 5G TEKNOLOJİSİNİN EŞZAMANLI BAĞLANTI ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILDI. A MİLLİ TAKIMIN YILDIZI MELİSSA VARGAS 109 KM/S İLE İSTANBUL’DAKİ TURNUVANIN EN HIZLI SERVİSİNİ ATARKEN EN HIZLI SMAÇ VE EN YÜKSEK SMAÇ REKORLARINA DA İMZA ATTI.