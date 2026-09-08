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haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 alım döneminde haşhaş tohumu kilogram fiyatını 140 TL olarak açıkladı; alım koşulları ve randevular belirlendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı

haşhaş alımına ilişkin genel açıklama:

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla 2026 alım döneminde üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılacağı duyuruldu. Alım, mavi, beyaz ve sarı renkli tohumları kapsayacak ve tohumlar açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacak.

kimler haşhaş tohumu satabilecek:

Üreticilerin satış hakkı, HÜBAS’ta beyan ettikleri tohum rengine göre belirlenecek. 2026 yılında TMO’ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla %10 fazlası kadar haşhaş tohumu satılabilecek. TMO’ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacak.

alım esasları, fiyatlar ve randevu uygulaması:

Alım için kabul edilebilir kriterler şu şekilde belirlendi: rutubet yüzde 9,0’a kadar, toplam yabancı madde yüzde 10’a kadar, inorganik madde (taş, toprak) yüzde 1,0’e kadar ve karışık renkli tohum yüzde 3,0’e kadar. Alımlar, randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek; randevular online olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr’den alınacak ve üreticilerin ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına getirmeleri gerekecek.

Alım fiyatı olarak kilogram başına 140 TL belirlendi. Ayrıca satın alınacak mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumlarının satış fiyatı, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kilogramı 160 TL olarak uygulanacak.

TMO alım noktaları şu şekilde açıklandı: Kütahya Ajans Amirliği - Kütahya Merkez Ajans Amirliği, Kütahya - Altıntaş - Geçici Alım Merkezi, Kütahya - Gediz - Geçici Alım Merkezi, Eskişehir Başmüdürlüğü - Beylikova - Geçici Alım Merkezi ve Sivrihisar Ajans Amirliği.

ÜRETİCİLERDEN HAŞHAŞ TOHUMU ALIM YAPILACAK

ÜRETİCİLERDEN HAŞHAŞ TOHUMU ALIM YAPILACAK

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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