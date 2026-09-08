Sıcak tabakla daha uzun süre tok kalmanın ipuçları

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, yemek sıcaklığının iştah ve tokluk hissi üzerinde göz ardı edilen ancak etkili bir rolü olduğunu vurguluyor. Erden’e göre sıcak tüketilen yiyecekler mide boşalma hızını yavaşlatarak öğün sonrası açlık hissini geciktirebiliyor.

Sıcak yemek neden daha tok tutar:

Sıcak yiyecekler, midenin içeriğini daha kontrollü bir hızla bağırsaklara aktarır. Bu durum, bağırsaklarda daha uzun süre kalma anlamına gelir ve beyne gönderilen tokluk sinyalleri artar. Erden, bunun sonucunda vücudun doğal tokluk hormonlarının daha yüksek oranda salgılandığını ve kişinin öğün sonrası daha uzun süre tok hissettiğini belirtiyor.

Pratik etkiler ve günlük öneriler:

Uzman, sıcak çorba veya tencere yemeklerinin öğün sonrasında atıştırma isteğini azaltabileceğini söylüyor. Özellikle ayaküstü beslenme veya öğün atlama alışkanlığı olan kişiler için sıcak, taze hazırlanmış yemeklerin tercih edilmesi daha faydalı olabilir. Erden, soğuk sandviçler ve paketli atıştırmalıklar yerine sıcak çorba ve ev yemekleri tüketilmesini öneriyor.

Yemekteki yağ türü ile sıcaklığın uyumunun da önemli olduğuna dikkat çeken Erden, sağlıklı yağlar içeren bir tencere yemeği veya çorbanın tokluk sinyallerini desteklediğini ve soğuk, hızlı yenilen yiyeceklerin ise midenin daha çabuk boşalmasına yol açarak kısa sürede yeniden acıkmaya neden olduğunu ifade ediyor.

Bu yaklaşımın pratik faydalarından biri, farkında olmadan alınan toplam kalorinin azalmasıdır. Sıcak yemekler, tatlı krizlerini ve zamansız atıştırmaları azaltarak öğünler arasında gereksiz kalori tüketimini düşürebilir.

Sıcak yemek tek başına yeterli değil:

Erden, sıcak yemek tüketmenin tek başına kilo vermeyi sağlamayacağı uyarısında bulunuyor. Sağlıklı kilo yönetimi için dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli fiziksel aktivite temel unsurlar olmaya devam ediyor. Ancak yemeği acele etmeden, uygun sıcaklıkta ve keyifle tüketmenin iştah kontrolünü destekleyen basit ve uygulanabilir bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, yemeğin içeriği kadar tüketiliş şekli de kilo kontrolünde rol oynuyor. Sıcak olarak servis edilen çorba ve ev yemekleri, özellikle gün içinde kontrolsüz atıştırma eğilimleri olanlar için uygulanabilir ve destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

BESLENME VE DİYET UZMANI AYŞEGÜL AKKAYA ERDEN