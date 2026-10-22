Bakteriyel sepsisli 21 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Çaldıran'da teşhis edilen sepsis sonrası acil nakil

Van'ın Çaldıran ilçesindeki sağlık ekipleri, 21 günlük bir bebekte yapılan değerlendirmeler sonucunda bakteriyel sepsis tanısı koydu. Çaldıran Devlet Hastanesi'nde başlatılan tedavi ve gözlemler ardından, bebeğin ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı alındı.

Nakil süreci:

Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla bebeğin nakli için helikopter ambulans görevlendirildi. Bebek, helikopterle alınarak Van Ferit Melen Havalimanına getirildi; burada hazır bekleyen kara ambulansına güvenli şekilde aktarıldı ve tedavisine devam edilmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesine ulaştırıldı.

Neden helikopter ambulans tercih edildi:

Karayoluyla ulaşıma göre daha hızlı aksiyon gerektiren vakalarda, özellikle yenidoğanlarda zaman kritik bir rol oynar. Bu vaka özelinde ekipler, ileri tetkik ve uzman tedaviye hızlı erişim sağlamak amacıyla hava ambulansını tercih etti. Koordinasyonun sağlanmasıyla transfer sürecinin kesintisiz ve güvenli biçimde yürütüldüğü bildirildi.

Çaldıran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edilen bebek, tedavi için ulaştırıldığı hastanede takip ve gerekli tetkiklerin tamamlanacağı şekilde yetkililerce yönlendirildi.

ÇALDIRAN İLÇESİNDE BAKTERİYEL SEPSİS TANISI KONULAN 21 GÜNLÜK BEBEK, İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN HELİKOPTER AMBULANSLA VAN'A SEVK EDİLDİ