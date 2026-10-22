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Kaymakamın arabuluculuğunda 30 yıllık husumet sona erdi

Haymana Kaymakamı Osman Sak’ın arabuluculuğuyla Karahoca Mahallesi’ndeki Başaran ve Toplu ailelerinin 30 yılı aşkın arazi anlaşmazlığı uzlaşıyla sonlandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Kaymakamın arabuluculuğunda 30 yıllık husumet sona erdi

Kaymakamın arabuluculuğunda 30 yıllık husumet sona erdi

Ankara’nın Haymana ilçesinde Karahoca Mahallesi’nde yıllardır süregelen arazi ihtilafı, Haymana Kaymakamı Osman Sak’ın girişimiyle anlaşmayla sonuçlandı. Başaran ve Toplu aileleri arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden husumet, tarafların büyüklerinin katıldığı görüşmelerin ardından son buldu.

uzlaşmanın zemini:

Kaymakam Sak, ilçede yürüttüğü kamu projelerinin yanı sıra toplumsal barışa yönelik çabalarını da bu süreçte devreye soktu. Görüşmelerde, aile büyüklerinin bir araya gelmesi ve diyalog yoluyla çözüm arayışının benimsenmesi, anlaşmanın temelini oluşturdu. Taraflar arasında varılan mutabakatla uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık uzlaşmayla çözülmüş oldu.

ilçe için barış ve kalkınma mesajı:

Bu gelişme, Haymana’da memnuniyetle karşılandı; ilçede yürütülen "Köye Dönüş Projesi" gibi kalkınma girişimlerinin toplumsal huzurla desteklenmesinin önemini bir kez daha gösterdi. Yerel yönetimin arabuluculuğu, anlaşmazlıkların mahkeme veya çatışma yerine diyalogla çözülmesinin mümkün olduğuna dair güçlü bir örnek teşkil etti.

Taraflar arasındaki uzlaşıyla, Karahoca Mahallesi’nde hem komşuluk ilişkilerinde hem de kırsal yaşamın sürdürülebilirliğinde olumlu bir ortam yaratılması hedefleniyor. Kaymakamlık yetkilileri, benzer meselelerin barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNDE, KARAHOCA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN BAŞARAN VE TOPLU AİLELERİ ARASINDA 30...

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNDE, KARAHOCA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN BAŞARAN VE TOPLU AİLELERİ ARASINDA 30 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI, HAYMANA KAYMAKAMI OSMAN SAK’IN GİRİŞİMLERİYLE SONA ERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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