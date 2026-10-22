Bahçelievler'e Asım-Türkan Balcı aile sağlığı merkezi ve 112 açıldı

Açılış ve yatırımın kapsamı:

Melikgazi Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu düzenlenen törenle hizmete alındı. Yeni tesis, bölge sağlık altyapısını güçlendirirken, yerel halkın erişilebilir sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, açılışta yaptığı değerlendirmede binanın önemine vurgu yaparak önceki aile sağlığı merkezinin Adli Tıp Grup Başkanlığına tahsis edildiğini, bunun üzerine hayırsever ve belediye desteğiyle yeni bir aile sağlığı merkezinin inşa edildiğini belirtti. Tesis bünyesinde 4 aile hekimi olmak üzere 11 personelin görev yapacağı, mekânın geniş ve ferah olduğu ifade edildi.

Hayırsever katkısı ve belediye çalışmaları:

Aileleri adına konuşan hayırsever Asım Balcı'nın oğlu, merkezin hayırlı olmasını dileyerek burada insanlara şifa dağıtılacağını söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise konuşmasında ilçede sağlık başta olmak üzere çok sayıda kamusal yatırımın sürdüğünü anlattı. Başkan Palancıoğlu, Adli Tıp için ayrılan eski binanın dönüşümü, yeni aile sağlığı merkezinin yapılması ve çevrede yürütülen kentsel düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesi ve çevresinde yapılan düzenlemelerden, 100.000 metrekarelik yeni kurban pazarından ve dere ıslahıyla oluşturulan 2,5 kilometrelik yeşil alandan söz etti. Ayrıca boşalan eczane mekânlarının cenaze yakınları için tefriş edilmesi ve bir diğerinin morg olarak düzenlenmesi gibi uygulamalara değindi.

Bölge sağlık ağı ve gelecek projeler:

Konuşmalarda Melikgazi'de sağlık tesisleri açma hedefi vurgulandı. Başkan Palancıoğlu, Esenyurt, Gökkent ve İldem bölgelerine de aile sağlığı merkezleri yapılacağını, Melikgazi döneminde tüm aile sağlığı merkezlerinin tamamlanacağını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonun sürdüğünü belirten Palancıoğlu, ayrıca şehir için planlanan 600 yataklı devlet hastanesi ve Mevlânâ Mahallesi'nde yapılacak 40 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi projelerine dikkat çekti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da törende söz alarak hayırseverlik, kamu hizmetleri ve şehirdeki iş birliğinin önemine değindi. Okandan, yatırımların devlet ve hayırsever iş birliğiyle şehri daha yaşanılır kıldığını belirtirken Arısoy, sağlığa ve eğitime yapılan yatırımların kentin gelişimine katkısını vurguladı.

Yeni açılan Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, bölge halkına daha hızlı ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor; törene katılan yetkililer tesisin hayırlı olmasını diledi.

AÇILIŞTAN AÇILIŞA KOŞAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEYE KAZANDIRDIĞI SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. MELİKGAZİ BELEDİYESİ ASIM-TÜRKAN BALCI ASM VE 112 ACİL İSTASYONU’NUN AÇILIŞ TÖRENİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.